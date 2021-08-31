Записавшая музыкальный альбом Волочкова попросила не сравнивать ее с Бузовой

«Для меня это как хобби. Я не претендую на звание певицы и прекрасно понимаю, что певица я еще та. Я не Оля Бузова, я не лезу на большие площадки. Я исполняла и исполняю песни с альбома в своих концертных программах и в спектаклях. Поэтому я думаю, пусть и такая краска будет в моей жизни», - заявила балерина.

По ее словам, альбом «Вселенная» собирался десять лет и содержит историю ее жизни.

Презентация пластинки состоялась 18 августа, несмотря на то, что сам альбом вышел еще в июне. Первую песню альбома под названием «Балерина» для Волочковой написал композитор Игорь Николаев.

