Записавшая музыкальный альбом Волочкова попросила не сравнивать ее с Бузовой

Народная артистка России, балерина Анастасия Волочкова, недавно презентовавшая музыкальной альбом «Вселенная», открестилась от сравнений с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. В интервью телеканалу «Мир» Волочкова рассказала, в чем ее отличие от Бузовой, которая также не сразу запела.

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«Для меня это как хобби. Я не претендую на звание певицы и прекрасно понимаю, что певица я еще та. Я не Оля Бузова, я не лезу на большие площадки. Я исполняла и исполняю песни с альбома в своих концертных программах и в спектаклях. Поэтому я думаю, пусть и такая краска будет в моей жизни», - заявила балерина.

По ее словам, альбом «Вселенная» собирался десять лет и содержит историю ее жизни.

Презентация пластинки состоялась 18 августа, несмотря на то, что сам альбом вышел еще в июне. Первую песню альбома под названием «Балерина» для Волочковой написал композитор Игорь Николаев.

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ФОТО: РИА Новости Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Ольга БузоваАнастасия Волочкова
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