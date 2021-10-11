«Беспредел и отмывание денег». Волочкова обвинила руководство Большого театра в гибели артиста
Анастасия Волочкова рассказала НСН, что артист погиб во время спектакля в «Большом» из-за того, что руководство театра якобы не занимается вопросами безопасности.
Руководство Большого театра вопросы безопасности беспокоят в последнюю очередь, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» народная артистка России, бывшая прима-балерина Анастасия Волочкова, комментируя смерть артиста Евгения Кулеша во время спектакля.
«Руководству Большого театра сейчас далеко не до творчества и не до мер безопасности. Там творится полный беспредел, который они творят безнаказанно, отмывание денег. Можно совершать мошеннические действия, довести театр до такого состояния, что люди гибнут. Какие меры безопасности? Никому там ничего уже давно не надо. Если гибнут люди, им все равно. Кто за это будет отвечать? Никто!», - сказала артистка.
Трагический случай с 37-летним артистом мимического ансамбля Евгением Кулешом произошел 9 октября на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко». Во время спектакля артист отодвигал расположенный на сцене трон, в этот момент на него опустились двухтонные декорации, придавив шею. Кулеш скончался на глазах у зрителей в результате открытого перелома черепа.
По словам Волочковой, проблемы с техникой безопасности в театре известны всем и уже давно.
«Я не была в Большом театре с 2003 года, но мне артисты звонили и жаловались, что когда мальчик поднимает партнершу на верхних поддержках, то балерина ударяется головой о потолок. Потому что все меры безопасности не соблюдены. По поводу техники безопасности еще Цискаридзе говорил, когда была только осуществлена реконструкция, когда было украдено огромное количество денег на той самой реконструкции, на восстановлении театра. Сейчас они замнут эту ситуацию с гибелью 37-летнего человека. Когда штанкет опускается с колосников, всем идет предупреждение отойти. В данной ситуации ничего не было – просто опустили, ну на голову человеку. И всем им по барабану», - считает она.
Волочкова полагает, что в трагических происшествиях виновато руководство театра при общем замалчивании проблем.
«Пока театром не займется администрация президента, ничего там не будет. Когда уже такие звоночки прозвенели – надо реально задуматься, кто руководит этим театром. Когда руководители творческие личности как Юрий Григорович, то на сцене танцевала целая плеяда знаменитых артистов – Лиепа, Плисецкая, Васильев, Максимова, Людмила Семеняка… Сейчас посмотрите, что происходит: нет ни одной звезды. Потому что серой массой руководить проще. Потому что собака порылась в совсем другом – в их воровстве и мошенничестве», - уверена бывшая прима Большого театра.
Оперная певица Маквала Касрашвили считает, что причиной гибели артиста стало «роковое стечение обстоятельств», пишет KP.RU. По ее словам, декорация не падала, просто Кулеш мог оказаться не там, где он должен был находиться в тот момент.
Между тем народный артист России, танцор и педагог Николай Цискаридзе заявил изданию, что задавившая актера Большого театра декорация уже становилась причиной ЧП. У себя в Instagram он обвинял в гибели артиста "эффективную работу" менеджмента театра.
СК проведет доследственную проверку в связи со смертью актера во время оперы «Садко» в Большом театре. Кроме того прокуратура Москвы взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по трагическому инциденту.
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