Лавров заявил, что Россия сделает методы борьбы с ВСУ значительно жёстче

Россия не опустится до совершения терактов. Как пишет RT, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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По его словам, собственные методы Москва намерена сделать «гораздо более жёсткими».

«Для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада», - сказал он в интервью информационной службе «Вести».

Ранее Лавров заявил, что остановка украинского конфликта по линии соприкосновения невозможна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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