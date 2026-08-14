Лавров заявил, что Россия сделает методы борьбы с ВСУ значительно жёстче
14 августа 202614:04
Алексей Филимонов
Россия не опустится до совершения терактов. Как пишет RT, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, собственные методы Москва намерена сделать «гораздо более жёсткими».
«Для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада», - сказал он в интервью информационной службе «Вести».
Ранее Лавров заявил, что остановка украинского конфликта по линии соприкосновения невозможна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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