В Москве прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие»
В московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошел премьерный показ криминальной драмы режиссера Юрия Быкова «Лихие».
Премьера сериала состоится 24 октября в онлайн-кинотеатрах START и Okko. Первые эпизоды сериала представила творческая команда проекта во главе с генеральным продюсером компании «Среда» Иваном Самохваловым, генпродюсером Okko Гавриилом Гордеевым, режиссером-постановщиком Юрием Быковым, автором сценария Олегом Маловичко, а также актерами Артемом Быстровым, Егором Кенжаметовым, Еленой Николаевой и другими.
На премьерный показ в качестве гостей пришли в том числе Алена Апина, Ксения Бородина, Дарья Мельникова, Слава Копейкин, Денис Шведов, Екатерина Ковальчук, Владимир Гарцунов, Григорий Верник, Глеб Шевнин, Антон Токарев, Ира Смелая и другие.
Юрий Быков вернулся к сериальной форме вместе с командой, которая ранее создала культовый сериал «Метод». Оператором-постановщиком «Лихих» выступил Глеб Вавилов, автор сценария – Олег Маловичко, продюсеры – Иван Самохвалов, Александр Цекало и Олег Маловичко.
Криминальная сага «Лихие» основана на реальных событиях и рассказывает историю о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. История разворачивается в трех временах – начале и конце 90-х и в наши дни. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых зрители увидят целую эпоху в ее жестокости и великолепии, с ее возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями.
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