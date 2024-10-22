В Москве прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие»

На премьерный показ в качестве гостей пришли в том числе Алена Апина, Ксения Бородина, Дарья Мельникова, Слава Копейкин, Денис Шведов, Екатерина Ковальчук, Владимир Гарцунов, Григорий Верник, Глеб Шевнин, Антон Токарев, Ира Смелая и другие.

Юрий Быков вернулся к сериальной форме вместе с командой, которая ранее создала культовый сериал «Метод». Оператором-постановщиком «Лихих» выступил Глеб Вавилов, автор сценария – Олег Маловичко, продюсеры – Иван Самохвалов, Александр Цекало и Олег Маловичко.

Криминальная сага «Лихие» основана на реальных событиях и рассказывает историю о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. История разворачивается в трех временах – начале и конце 90-х и в наши дни. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых зрители увидят целую эпоху в ее жестокости и великолепии, с ее возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями.