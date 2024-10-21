Свобода и «Кресты»: Тюремную тематику назвали самой успешной в российском кино

Документальный фильм «Кресты», который купил Netflix, понравится россиянам, так как тюремная и преступная тематика привлекает зрителей уже несколько десятков лет, заявил НСН кинокритик Александр Шпагин.

Документальный фильм «Кресты» 24 октября выходит в российском онлайн-кинотеатре Kion. Это первый российский документальный фильм, который купил Netflix в 2020 году. Картина рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной Санкт-Петербурге. «Кресты» – первый фильм из цикла «История российских тюрем», в который также вошли документальные фильмы «Владимирский централ» и «Бутырка». Шпагин прочит серии успех в России.

«В конце 90-х мы опытным путем выяснили, что тюремная тема на экране приносит большие просмотры и рейтинги. Тогда я руководил кинопоказом компании REN-TV. Это был первый опыт, никто не знал, что эта тема интересна. Я уверен, что интерес сохранился и сейчас. Могу сказать, что это, возможно, самая приоритетная тема из всех. Поэтому этот документальный фильм будет интересен. Сериал мог бы выстрелить еще лучше, люди бы на него подсели. Это самая успешная тема в российском контенте. Интерес к этой теме подтверждает и то, что россияне любят слушать шансон, это тоже восполняет вот эту заинтересованность», - отметил он.

По его словам, «преступная» тема всегда интересовала зрителей, даже во время «запрета» на нее в СССР.

«Преступники – это в фильмах свободные люди, они сидят в тюрьмах, но всех посылают. Это вызывает внутреннюю зависть подсознательно. Это же тоже немного свобода, когда не надо ходить каждый день на работу ненавистную, а вечером приходить к нелюбимой жене. Поэтому это всегда будет. Из-за этого была популярность у фильма «Калина красная», этот интерес давно прослеживается. В СССР даже начали сдерживать этот жанр, только на уровне детективов снимать криминальные картины. Потом эта тема снова возникла, она прекрасно существует в игровом кино, в документальном тоже будет иметь немалый успех. Мне кажется, что в документальном кино только эта тема и может иметь рейтинг», - заключил собеседник НСН.

Здание бывшего тюремного комплекса «Кресты» в Санкт-Петербурге выставят на аукцион, сообщает РБК со ссылкой на генерального директора «Дом.РФ» Виталия Мутко. По его словам, это произойдет до конца года. Базовая стоимость объекта составит около 1 млрд рублей, но ее могут скорректировать, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

