Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» покажут в Польше
Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» покажут в Польше, рассказала генеральный директор «Национальной медиа группы» (НМГ) Светлана Баланова на ежегодной конференции «Медиабизнес».
По ее словам, интерес к проекту проявляет и Китай, однако на данный момент переговоры по стране продолжаются.
Также в 2024 году впервые за 7 лет было продано четыре сериала в Японию, включая Happy End и «The Телки».
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о подростковых группировках в Казани времен перестройки в СССР.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 9% россиян считают этот проект лучшим сериалом года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru