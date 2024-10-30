Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» покажут в Польше

По ее словам, интерес к проекту проявляет и Китай, однако на данный момент переговоры по стране продолжаются.

Также в 2024 году впервые за 7 лет было продано четыре сериала в Японию, включая Happy End и «The Телки».

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о подростковых группировках в Казани времен перестройки в СССР.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 9% россиян считают этот проект лучшим сериалом года, напоминает «Радиоточка НСН».

