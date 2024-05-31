Лукьяненко признался, что стал писателем после того, как прочел всю фантастику

Порядка 76% россиян ранее заявили, что их собственные фантазии вдохновили их начать писать книги. Еще 60% авторов вдохновились книгами, которые читали. Родители и другие важные люди повлияли на желание стать писателем для 14% опрошенных, 4% вдохновили биографии известных писателей. Лукьяненко рассказал, что в детстве даже не мог подумать, что в будущем станет писателем.



«Фантастику я любил с детства. Лет с шести у меня это было любимым видом чтения. Читал всех, кто попадался под руку: Жюля Верна, Клиффорда Саймака, Айзека Азимова, братьев Стругацких и так далее. У меня было много любимых авторов. Джон Толкин тоже нравился, но он в СССР вышел в очень сокращенном виде. Я не могу сказать, что конкретно эти писатели заложили какое-то мое будущее, потому что я читал очень много всего, много реалистической прозы, классики, детективов и так далее. Честно говоря, я никогда не подозревал, что буду сам писать что-то в будущем. Просто как-то так получилось, из-за того, что не было интересной книги под рукой», - сказал собеседник НСН.