Лукьяненко признался, что стал писателем после того, как прочел всю фантастику
Сергей Лукьяненко рассказал НСН, что начал писать свои произведения из-за того, что под рукой не оказалось интересной книги для чтения.
Писатель-фантаст, автор цикла «Дозоры», романов «Спектр», «Геном», «Лабиринт отражений» и «Черновик» Сергей Лукьяненко рассказал НСН, что книги в жанре фантастики были его любимым видом чтения с шести лет.
Порядка 76% россиян ранее заявили, что их собственные фантазии вдохновили их начать писать книги. Еще 60% авторов вдохновились книгами, которые читали. Родители и другие важные люди повлияли на желание стать писателем для 14% опрошенных, 4% вдохновили биографии известных писателей. Лукьяненко рассказал, что в детстве даже не мог подумать, что в будущем станет писателем.
«Фантастику я любил с детства. Лет с шести у меня это было любимым видом чтения. Читал всех, кто попадался под руку: Жюля Верна, Клиффорда Саймака, Айзека Азимова, братьев Стругацких и так далее. У меня было много любимых авторов. Джон Толкин тоже нравился, но он в СССР вышел в очень сокращенном виде. Я не могу сказать, что конкретно эти писатели заложили какое-то мое будущее, потому что я читал очень много всего, много реалистической прозы, классики, детективов и так далее. Честно говоря, я никогда не подозревал, что буду сам писать что-то в будущем. Просто как-то так получилось, из-за того, что не было интересной книги под рукой», - сказал собеседник НСН.
По словам Лукьяненко, он серьезно начал заниматься писательство в 18 лет.
«Серьезно я начал писать в 18 лет. Практически сразу начал публиковаться. В детстве я, конечно, как и все, что-то сочинял, но назвать это литературой всерьез нельзя. Точно также нельзя как-то отметить стихи, которые я сочинял в старших классах, потому что почти все подростки так делают. Нельзя сказать, что это было творчество», - отметил писатель.
Ранее директор Фонда братьев Стругацких Сергей Арно рассказал «Радиоточке НСН», что российскому кино не хватает фантастических экранизаций, особую любовь зрителя сегодня могут завоевать произведения братьев Стругацких, которые уже успели покорить молодежь.
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