«Не только Булычев!»: Писатели пророчат безусловный успех экранизациям фантастики
Сергей Лукьяненко и Сергей Арно заявили в эфире НСН, что зрителей покорят картины по произведениям братьев Стругацких, а также современная фантастика.
Российскому кино не хватает фантастических экранизаций, особую любовь зрителя сегодня могут завоевать произведения братьев Стругацких, которые уже успели покорить молодежь, заявил директор Фонда братьев Стругацких Сергей Арно в интервью НСН.
Фильм «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко собрал в российском прокате 1,193 миллиарда рублей, став самым кассовым проектом в жанре фантастика. Фильм опередил картину «Притяжение», сборы которой составили 1,040 миллиарда рублей.
«Фильм, к сожалению, еще не видел, но обязательно посмотрю. Мне кажется, фантастических экранизаций сегодня не хватает, а это имело бы безусловный успех. Фантастика – это все-таки наше прошлое и наше будущее. Всем хочется знать, каким будет будущее, этим и объясняется популярность жанра. Фантазия человека безгранична на фоне того, что жизнь человека конкретна и ясна. Поэтому фантастика заинтересовывает людей, а особенно, конечно, молодежь», - отметил он.
По его словам, фантастикой сегодня активно интересуется молодое поколение, поэтому в этом смысле у братьев Стругацких все еще впереди.
«Мне кажется, что сегодня любовь российского зрителя могут завоевать произведения братьев Стругацких. Их много издают, увлечение очень широко, особенно среди молодежи. Но все равно им еще недостаточно уделено внимания, все у них в этом смысле еще впереди», - добавил он.
С ним согласился писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, который признался НСН, что сегодня успешно экранизировать можно тысячи фантастических произведений российских авторов.
«В российской фантастике есть тысячи прекрасных произведений, которые можно экранизировать и сделать действительно интересное кино. И у Булычева, и у Стругацких, и у других менее известных авторов есть такие произведения. У современных авторов тоже огромное количество интересных вещей. Можно сделать очень многое, у нас огромный литературный базис под это», - заключил собеседник НСН.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков сообщил «Радиоточке НСН», что кинотеатры ожидали от фильма «Сто лет тому вперед» сборов в 2,5-3 миллиарда рублей.
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