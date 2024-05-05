Джоан Роулинг собралась написать еще шесть книг
Британская писательница и автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг намерена написать еще шесть произведений. Об этом она рассказала в беседе с изданием The Times.
По ее словам, три книги будут посвящены приключениям частного детектива Корморана Страйка. О чем будут еще три произведения писательница не уточнила.
Роулинг призналась, что идеи новых произведений возникают у нее совершенно неожиданно во время приготовления еды или других домашних забот.
Как пишет издание Variety, сказку Роулинг «Рождественский поросенок» решено экранизировать. Проект находится на ранних этапах разработки, отмечает «Радиоточка НСН».
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