Джоан Роулинг собралась написать еще шесть книг

По ее словам, три книги будут посвящены приключениям частного детектива Корморана Страйка. О чем будут еще три произведения писательница не уточнила.

Роулинг призналась, что идеи новых произведений возникают у нее совершенно неожиданно во время приготовления еды или других домашних забот.

Как пишет издание Variety, сказку Роулинг «Рождественский поросенок» решено экранизировать. Проект находится на ранних этапах разработки, отмечает «Радиоточка НСН».

