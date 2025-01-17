«Неповторимый и непонятный»: Шнейдеров раскрыл «актерский секрет» Дэвида Линча
Шерилин Фенн из «Твин Пикса» считала самым интересным следить за ходом мыслей Линча, из которых внезапно рождалось «кристальное понимание» роли, сказал в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Режиссер Дэвид Линч был одним из ярчайших представителей интеллектуального кинематографа, заявил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров, рассказав об уникальном методе работы этого режиссера с актерами.
Ранее стало известно, что режиссер сериала «Твин Пикс» и фильма «Малхолланд Драйв» умер в возрасте 78 лет. Летом прошлого года Линчу диагностировали эмфизему лёгких, связанную с его многолетним пристрастием к курению.
«Давид Линч был одним из ярчайших представителей так называемого интеллектуального кинематографа - кинематографа для подготовленного зрителя. Не секрет, что не каждый мог воспринять такие фильмы, как "Малхолланд Драйв" и "Человек-слон". Даже сериал "Твин Пикс" был среднему зрителю не так доступен, как условные произведения Майкла Бэя. Он внес неоценимый вклад в киноискусство, в искусство развития персонажей и сюжета. Конечно, очень печально, когда уходят такие люди, высоко отмеченные и Американской киноакадемией, и европейскими наградами, в том числе, на Каннском фестивале», - сказал Шнейдеров.
При этом он раскрыл секрет работы Линча с актерами, которым поделилась Шерилин Фенн, игравшая в «Твин Пиксе» Одри Хорн.
«Шерилин Фенн, которая снималась у Дэвида в "Твин Пиксе", рассказывала мне, что у него была абсолютно неповторимая манера работы с актерами. Он не говорил актеру: "сделай то-то и то-то", а разговаривал с ними, рассказывал какие-то истории, и вдруг в голову приходило абсолютно кристальное понимание, что нужно делать в том или ином эпизоде. Она говорила, что самое интересное было следить за ходом его мыслей и абсолютно неповторимой и непонятной работой с актерами. Из картин Линча я больше всего люблю "Малхолланд Драйв". Очень жаль, что этот район сейчас сгорел», - заключил собеседник НСН.
Дэвид Линч трижды номинировался на «Оскар» за лучшую режиссуру (фильмы «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв»), однако получил эту кинопремию в 2019 году за выдающиеся заслуги в кинематографе. Он также был обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля и «Золотого льва» Венецианского фестиваля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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