«Неповторимый и непонятный»: Шнейдеров раскрыл «актерский секрет» Дэвида Линча

Режиссер Дэвид Линч был одним из ярчайших представителей интеллектуального кинематографа, заявил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров, рассказав об уникальном методе работы этого режиссера с актерами.

Ранее стало известно, что режиссер сериала «Твин Пикс» и фильма «Малхолланд Драйв» умер в возрасте 78 лет. Летом прошлого года Линчу диагностировали эмфизему лёгких, связанную с его многолетним пристрастием к курению.