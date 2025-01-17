Режиссер Сокуров назвал Дэвида Линча путеводной звездой русского кино
Российский режиссер Александр Сокуров назвал американского коллегу Дэвида Линча «путеводной звездой» российского кино.
«Что бы делало русское кино, не будь обожаемого в России Линча. Идол мосфильмовцев и московской киносреды. Путеводная звезда», — заявил Сокуров в беседе с «Газетой.Ru».
О смерти Линча стало известно накануне. Летом прошлого года американскому режиссеру диагностировали эмфизему легких. Годы курения сыграли с классиком авторского кино злую шутку.
Дэвид Линч был трижды номинирован на «Оскар» за лучшую режиссуру (фильмы «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв»), однако получил эту кинопремию в 2019 году за выдающиеся заслуги в кинематографе.
Он также был обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля и «Золотого льва» Венецианского фестиваля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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