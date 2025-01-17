Озвучившая Кэнди в «Твин Пикс» актриса указала на атмосферу напряжения в фильмах Линча
Актриса дубляжа Ольга Голованова, которая озвучила героиню Кэнди из легендарного сериала американского режиссера Дэвида Линча «Твин Пикс», заявила, что режиссер во всех своих проектах создавал непередаваемую атмосферу напряжения.
«Безусловно, это режиссер, заставлявший и думать, и быть в шоке, и наслаждаться картинкой. «Твин Пикс» я, конечно, смотрела еще до озвучивания, когда был только закадровый перевод. Это очень стильный сериал, где есть (как всегда) и странности происходящего, и комедийность, и яркие персонажи, и многое другое. Было интересно, конечно! Это же классика. <...> Очень нравится фильм «Синий бархат». Во всех картинах этот режиссер создавал непередаваемую атмосферу напряжения», — сказала Голованова в беседе с «Газетой.Ru».
О смерти Линча стало известно накануне. Летом прошлого года американскому режиссеру диагностировали эмфизему легких.
Кинорежиссер был трижды номинирован на «Оскар» за лучшую режиссуру (фильмы «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв»), однако получил эту кинопремию в 2019 году за выдающиеся заслуги в кинематографе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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