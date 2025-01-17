Озвучившая Кэнди в «Твин Пикс» актриса указала на атмосферу напряжения в фильмах Линча

«Безусловно, это режиссер, заставлявший и думать, и быть в шоке, и наслаждаться картинкой. «Твин Пикс» я, конечно, смотрела еще до озвучивания, когда был только закадровый перевод. Это очень стильный сериал, где есть (как всегда) и странности происходящего, и комедийность, и яркие персонажи, и многое другое. Было интересно, конечно! Это же классика. <...> Очень нравится фильм «Синий бархат». Во всех картинах этот режиссер создавал непередаваемую атмосферу напряжения», — сказала Голованова в беседе с «Газетой.Ru».

О смерти Линча стало известно накануне. Летом прошлого года американскому режиссеру диагностировали эмфизему легких.

Кинорежиссер был трижды номинирован на «Оскар» за лучшую режиссуру (фильмы «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв»), однако получил эту кинопремию в 2019 году за выдающиеся заслуги в кинематографе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

