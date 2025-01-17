Озвучившая Кэнди в «Твин Пикс» актриса указала на атмосферу напряжения в фильмах Линча

Актриса дубляжа Ольга Голованова, которая озвучила героиню Кэнди из легендарного сериала американского режиссера Дэвида Линча «Твин Пикс», заявила, что режиссер во всех своих проектах создавал непередаваемую атмосферу напряжения.

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«Безусловно, это режиссер, заставлявший и думать, и быть в шоке, и наслаждаться картинкой. «Твин Пикс» я, конечно, смотрела еще до озвучивания, когда был только закадровый перевод. Это очень стильный сериал, где есть (как всегда) и странности происходящего, и комедийность, и яркие персонажи, и многое другое. Было интересно, конечно! Это же классика. <...> Очень нравится фильм «Синий бархат». Во всех картинах этот режиссер создавал непередаваемую атмосферу напряжения», — сказала Голованова в беседе с «Газетой.Ru».

О смерти Линча стало известно накануне. Летом прошлого года американскому режиссеру диагностировали эмфизему легких.

Кинорежиссер был трижды номинирован на «Оскар» за лучшую режиссуру (фильмы «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв»), однако получил эту кинопремию в 2019 году за выдающиеся заслуги в кинематографе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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