Народный артист РФ Николай Цискаридзе рассказал, как прошел его дебют в качестве драматического актера в спектакле «Кабала святош» и объяснил, почему спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым лучше смотреть в следующем сезоне.

Накануне прошла XXXV церемония вручения театральной премии «Хрустальная Турандот». Цискаридзе получил премию в номинации «Лучший дебют» за роль в спектакле МХТ имени Чехова «Кабала святош». На мероприятии присутствовал специальный корреспондент НСН. Цискаридзе назвал свой театральный опыт «другой жизнью».