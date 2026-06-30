«Другой мир!»: Цискаридзе рассказал о работе с Хабенским и «Гамлете» с Борисовым
Николай Цискаридзе похвалил актеров спектакля «Гамлет» за честную игру, отметив, что постановка с Борисовым не близка ему эстетически.
Народный артист РФ Николай Цискаридзе рассказал, как прошел его дебют в качестве драматического актера в спектакле «Кабала святош» и объяснил, почему спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым лучше смотреть в следующем сезоне.
Накануне прошла XXXV церемония вручения театральной премии «Хрустальная Турандот». Цискаридзе получил премию в номинации «Лучший дебют» за роль в спектакле МХТ имени Чехова «Кабала святош». На мероприятии присутствовал специальный корреспондент НСН. Цискаридзе назвал свой театральный опыт «другой жизнью».
«При работе над этим спектаклем я очень внимательно слушаю режиссера Юрия Квятковского и Константина Хабенского, который меня пригласил и которому я очень поверил. Это другая жизнь и не имеет никакого отношения к моему предыдущему опыту. Балет гораздо сложнее, но там ты точно знаешь, получилось или нет, а здесь непонятно», - отметил артист.
Отвечая на вопрос о высоких ценах на билеты на этот и другие спектакли, Цискаридзе призвал уничтожить сайты перекупщиков, чтобы на билетах зарабатывали не они, а театры.
Он также объяснил, в чем плюсы и минусы другого нашумевшего спектакля МХТ, «Гамлета» с Юрой Борисовым в главной роли.
«Я видел спектакль "Гамлет" - прекрасно работают артисты. Это не та эстетика, которую я бы хотел видеть в "Гамлете", но, почувствовав драматическое закулисье и увидев, как это делается, я могу сказать, что все очень честно работают. Теперь я знаю, что очень неправильно ходить на первые десять спектаклей – надо приходить, когда спектакль пожил и уходит налет скованности. Я обязательно пойду на "Гамлета" в следующем сезоне в середине года, чтобы они уже наигрались. Я видел большое количество "Гамлетов" и в России, и в мире, но не могу сказать, что какой-то пришелся по душе. Мне, как артисту балета запомнился больше всех спектакль, где Женя Миронов играл все роли. При этом каждый "Гамлет" имеет право на жизнь, потому что его фабула вечна, также как в "Чайке" или "Вишневом саде"», - подчеркнул собеседник НСН.
Известный театральный режиссер Юрий Квятковский ранее раскрыл «Культурному гиду НСН» секрет успеха спектакля «Кабала святош», объяснив, почему Цискаридзе выбрал сценический псевдоним Максим Николаев.
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