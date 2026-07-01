Отказаться от интернета в отпуске или на природе вполне можно, ничего страшного в этом нет, однако гораздо проще, когда доступа в интернет нет ни у кого рядом. Об этом НСН заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Подавляющее большинство россиян (72%) уверены, что не смогут смириться с полным отсутствием интернета насовсем. При этом почти треть (28%) отметили, что спокойно отнесутся к отсутствию всемирной паутины. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на опрос ТСТН. Главным условием отказа от интернета 48% респондентов назвали жизнь в своем доме на природе. Клименко признался, что смог бы спокойно обходиться без интернета — такой опыт у него уже был.

«Как-то в праздничные выходные я забыл дома телефон и провел на даче без него несколько дней. Чувствовал себя вполне комфортно, но, справедливости ради, у меня был ноутбук с очень слабым интернетом, на котором я писал. Лучше вообще отказаться от интернета, чем мучиться с этими “белыми списками”. Думаю, тут все сильно зависит от психологии. Например, когда мы бросаем курить, значительно легче, если вокруг нас никто не курит, в противном случае создается очень большой дискомфорт. Если не будет интернета ни у кого, как-нибудь переживем, занятие всегда найдется. А если у меня интернета нет, а в моем окружении есть, это будет создавать определенные неудобства. Я же это переживаю абсолютно спокойно», — сказал Клименко.