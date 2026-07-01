Клименко: От интернета легче отказаться, когда его нет ни у кого
Отказ от интернета легче пережить, когда доступа к нему нет ни у кого, зато полно интересной работы, сказал НСН Герман Клименко.
Отказаться от интернета в отпуске или на природе вполне можно, ничего страшного в этом нет, однако гораздо проще, когда доступа в интернет нет ни у кого рядом. Об этом НСН заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Подавляющее большинство россиян (72%) уверены, что не смогут смириться с полным отсутствием интернета насовсем. При этом почти треть (28%) отметили, что спокойно отнесутся к отсутствию всемирной паутины. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на опрос ТСТН. Главным условием отказа от интернета 48% респондентов назвали жизнь в своем доме на природе. Клименко признался, что смог бы спокойно обходиться без интернета — такой опыт у него уже был.
«Как-то в праздничные выходные я забыл дома телефон и провел на даче без него несколько дней. Чувствовал себя вполне комфортно, но, справедливости ради, у меня был ноутбук с очень слабым интернетом, на котором я писал. Лучше вообще отказаться от интернета, чем мучиться с этими “белыми списками”. Думаю, тут все сильно зависит от психологии. Например, когда мы бросаем курить, значительно легче, если вокруг нас никто не курит, в противном случае создается очень большой дискомфорт. Если не будет интернета ни у кого, как-нибудь переживем, занятие всегда найдется. А если у меня интернета нет, а в моем окружении есть, это будет создавать определенные неудобства. Я же это переживаю абсолютно спокойно», — сказал Клименко.
Легко, по мнению собеседника НСН, можно отказаться и от новостной повестки.
«У нас масса людей, которые не смотрят и не читают новости и спокойно с этим живут. Я им даже иногда завидую. Новости в основном читают люди, которые сильно не обременены работой. Если же у человека есть работа, ему не до новостей. Я по работе слежу за новостями, но это другая история. Когда люди совсем не могут прожить без новостей, это уже какие-то психологические проблемы», — добавил эксперт.
Впрочем, отказываться от интернета в отпуске или нет — личное дело каждого человека, лишь бы было комфортно, заявил Клименко.
«Мне кажется, лучше всего в отпуске отдыхать так, как вам комфортно. Если следовать чужим советам, можно не получить удовольствия. Отпуск нужен для того, чтобы мы чувствовали себя хорошо. Конечно, советы разных коучей — дело хорошее, но жизнь доказывает, что надо иногда включать свои мозги. В нормальном режиме я беру несколько телефонов, парочку симок, но в отпуске позволяю себе не реагировать на какие-то сообщения», — подытожил он.
Ранее Клименко заявил, что ограничение времени в онлайн-играх для детей неэффективно, это будет неработающее решение — дети научатся обходить запрет, кроме того, такие вопросы должны обсуждаться с врачами и представителями отрасли. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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