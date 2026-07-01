Россиянам назвали комментарии при переводах, приводящие к блокировке счетов

Специалисты ведомства пояснили, что такие комментарии, как, например, «взятка» или «на взрывчатку», и другие намёки на незаконную деятельность. Это может привлечь внимание службы безопасности банка.

«Банковские антифрод-системы не понимают иронии. Такие шутки могут закончиться автоматической блокировкой... а в отдельных случаях — привлечением правоохранительных и следственных органов», - указали эксперты.

Они отметили, что также банк может внести «клиента-шутника» в чёрный список, после чего отказать ему обслуживании».

В Роскачестве добавили, что при переводах лучше использовать нейтральные формулировки, например, «возврат долга» или «на подарок».

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) опровергла информацию о блокировке банковских счетов граждан за несвоевременно поданную декларацию 3-НДФЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

