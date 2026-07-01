Совбез Ирана заявил о возмездии за гибель Али Хаменеи

По его словам, виновники этих преступлений «будут наказаны праведными людьми в должное время, которое не будет поздним».

«Сжатый кулак мученика-лидера в момент его восшествия на престол является непреходящим символом нашей доктрины национальной безопасности», — говорится в заявлении Зульгадра, которое опубликовано в соцсетях ВСНБ.

Аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате авиаударов, нанесённых силами США и Израиля по Тегерану, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

