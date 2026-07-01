В Госдуме призвали отправлять школьных хулиганов на домашнее обучение

Андрей Свинцов заявил НСН, что весь школьный процесс не должен идти под откос из-за одного трудного ребёнка.

Если в школе завелся неуправляемый ребёнок, а вызов родителей и работа с психологами не помогают, то его надо отправлять на домашнее обучение. Об этом в пресс-центре НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

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«Почему ребёнок вовлекается в опасную деятельность? Вот он вышел гулять — ему нечего делать. Тут стоит какая‑то компания подростков. Собрались там два‑три человека — начинающие хулиганы; ещё ничего критичного нет. Но уже где‑то кого‑то поймали с алкоголем, где‑то он разбил стекло в подъезде — уже видно, что пошёл тренд. Тогда мы сразу реагируем: вызываем полицию, психологов. Практически все проблемы решаются за полгода. Ну, если ситуация совсем критическая — ребёнок вышел из‑под контроля, — то привлекаем полицию. Если ребёнок становится неуправляемым, он влияет на весь процесс, на всех. Тогда этого ребёнка надо перевести на домашнее обучение, потому что одна школа не может заниматься одним трудным ребёнком», — рассказал он.

Ранее Свинцов в пресс-центре НСН заявил, что в России нужно законодательно закрепить ответственность за соцсетями за деструктивный контент, который там размещается. Это реально отследить, так как алгоритмы платформ анализируют абсолютно всё.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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