«Успокаивающих попить»: В Госдуме высмеяли Рютте, потерявшего из-за России сон
Тревожность генерального секретаря НАТО «может привести к не очень хорошим последствиям для стабильности в мире». Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Комментаруя слова генерального секретаря НАТО Марко Рютте о том, что мысли о России не дают ему спокойно спать, парламентарий посоветовал ему «успокаивающих попить».
«Там у них это сейчас модно, снотворного какого-нибудь, какие-то специальные таблетки против тревожности», - сказал Колесник.
Депутат добавил, что должность генсека Североатлантического альянса должен занимать человек с крепкой психикой и аналитическими возможностями.
Ранее Рютте назвал Россию «текущей и долгосрочной угрозой» для Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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