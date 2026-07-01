«Успокаивающих попить»: В Госдуме высмеяли Рютте, потерявшего из-за России сон

Комментаруя слова генерального секретаря НАТО Марко Рютте о том, что мысли о России не дают ему спокойно спать, парламентарий посоветовал ему «успокаивающих попить».

«Там у них это сейчас модно, снотворного какого-нибудь, какие-то специальные таблетки против тревожности», - сказал Колесник.

Депутат добавил, что должность генсека Североатлантического альянса должен занимать человек с крепкой психикой и аналитическими возможностями.

Ранее Рютте назвал Россию «текущей и долгосрочной угрозой» для Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

