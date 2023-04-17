«Сто новинок в день!»: В сети «Читай-город» опровергли дефицит с книгами

Доля продаж книг в марте составила 60%, при этом розничные магазины продолжают открываться, сказала в эфире НСН Полина Маннанова.

В федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» сообщили НСН, что не испытывают дефицита с книгами, при этом их продажи сохраняются на прошлогоднем уровне.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в книжных магазинах стали продавать меньше книг. Издание утверждает, что в некоторых сетях книги занимают уже не больше 20–25% от площади магазинов.

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«Дефицита в книгах нет. В сеть ежемесячно поступает 3000 книжных новинок, это 100 новинок в день. В марте 2023 года доля книжного ассортимента в совокупном товарообороте сети "Читай-город" составила 62%. Данные по марту 2022 года – 63%. Разница составила 1%. Она возникла за счет наращивания некнижного ассортимента и не связана с нехваткой книг», - сказала НСН PR-менеджер сети «Читай-город» Полина Маннанова.

При этом она объяснила, с чем связано увеличение некнижного ассортимента.

«Покупатели приходят в магазин не только за книгами. Например, в период школьной кампании клиенту проще купить учебники и канцтовары в одном месте. Мы учитываем пожелания покупателей и предлагаем им комплексные решения. Наращивание некнижного ассортимента не связано с сокращением книг в магазине», - разъяснила PR-менеджер.

Маннанова подчеркнула, что книжные магазины продолжают открываться.

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«Розничные магазины продолжают открываться. В 2023 году планируется открытие 50 новых точек сети "Читай-город—Буквоед". Особое внимание мы уделяем развитию сети в малых городах, где часто книжный магазин – один из заметных социокультурных центров», - заключила собеседница НСН.

Поэтесса Лариса Рубальская рассказала в конце марта Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что скоро выйдет ее новая книга «На краю осени».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Чалабов
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