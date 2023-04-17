«Сто новинок в день!»: В сети «Читай-город» опровергли дефицит с книгами

В федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» сообщили НСН, что не испытывают дефицита с книгами, при этом их продажи сохраняются на прошлогоднем уровне.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в книжных магазинах стали продавать меньше книг. Издание утверждает, что в некоторых сетях книги занимают уже не больше 20–25% от площади магазинов.