«Вдохновение не покидает»: Рубальская анонсировала выход своей новой книги
Несмотря на обилие современной поэзии, любыми авторами остаются Пушкин, Евтушенко и Вероника Тушнова, сказала НСН Лариса Рубальская.
Ежегодно 21 марта отмечается Всемирный день поэзии. Он был учрежден на 30-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО, состоявшейся в 1999 году в Париже (Франция). Российская поэтесса Лариса Рубальская в беседе с НСН рассказала, как она относится к сегодняшнему дню.
«Конечно, я его воспринимаю как праздник. Однако на сегодня у меня никаких мероприятий не запланировано. Часто творческие встречи проходят независимо от торжеств», — сказала Рубальская.
Собеседница НСН поделилась своими творческими планами.
«Бывали времена, когда муза приходила ко мне почаще. То, что выходит из-под пера сейчас, я скорее назвала бы ремеслом. Но при этом вдохновение не покидает, что-то получается. Например, скоро выйдет моя новая книга “На краю осени”», — отметила поэтесса.
В заключение Рубальская рассказала, как относится к творчеству других поэтов.
«Я постоянно читаю стихи. Иногда открываю в компьютере сайт Стихи.ру, но с большим удовольствием читаю то, что всегда любила: Пушкина, Евтушенко, Веронику Тушнову», — подытожила она.
Ранее лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в интервью НСН заявил, что лично выбирал в соцсетях стихи на военную тему для своего нового альбома «Тебя не сломать», который вышел 1 марта.
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