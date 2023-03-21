«Вдохновение не покидает»: Рубальская анонсировала выход своей новой книги

«Конечно, я его воспринимаю как праздник. Однако на сегодня у меня никаких мероприятий не запланировано. Часто творческие встречи проходят независимо от торжеств», — сказала Рубальская.

Собеседница НСН поделилась своими творческими планами.

«Бывали времена, когда муза приходила ко мне почаще. То, что выходит из-под пера сейчас, я скорее назвала бы ремеслом. Но при этом вдохновение не покидает, что-то получается. Например, скоро выйдет моя новая книга “На краю осени”», — отметила поэтесса.

В заключение Рубальская рассказала, как относится к творчеству других поэтов.

«Я постоянно читаю стихи. Иногда открываю в компьютере сайт Стихи.ру, но с большим удовольствием читаю то, что всегда любила: Пушкина, Евтушенко, Веронику Тушнову», — подытожила она.

Ранее лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в интервью НСН заявил, что лично выбирал в соцсетях стихи на военную тему для своего нового альбома «Тебя не сломать», который вышел 1 марта.

