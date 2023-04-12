Милонов предложил запретить преступникам зарабатывать на книгах и интервью о своих деяниях

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил на законодательном уровне запретить преступникам зарабатывать на книгах, фильмах и интервью о себе и своих преступлениях. Об этом парламентарий заявил в беседе с «Вечерней Москвой».

«Нужно запрещать этим подонками каким-то образом монетизировать свою черную славу», — считает Милонов.

Подобная инициатива обсуждалась в РФ в 2021 году, после выхода фильма журналистки Ксении Собчак о «скопинском маньяке» Викторе Мохове: по некоторым данным, он получил за интервью крупный гонорар. Тогда в стране предложили создать аналог действующего в США «закона сына Сэма», названного по прозвищу серийного маньяка Дэвида Берковица. Документ не позволяет преступникам получать прибыль от огласки своих деяний.

Милонов выразил уверенность, что в России необходим такой закон, а преступникам можно разрешить рассказывать о своих преступлениях лишь с ведома правоохранительных органов и только в виде покаяния.

«Этот вопрос должен быть урегулирован правоохранителями. Мне тяжело сказать, может ли такая практика (публикация книг преступников. — НСН) послужить примером для психически нездоровых людей повторить события в ней описанные», — добавил депутат.

