«Мне бы такое не понравилось!» Судзиловская ответила Михалкову по поводу заработка
Актриса Олеся Судзиловская в интервью НСН рассказала, из чего складываются гонорары актеров.
Актриса Олеся Судзиловская призналась телеграм-каналу «Радиоточка НСН», что ей неприятен режиссер Никита Михалков после того, как он обнародовал суточные гонорары актеров Бортич и Деревянко из-за их участия в акциях протеста:
«Однозначно, мне было бы неприятно, если бы он про меня какую-то частную информацию выдал, финансовую характера и не только. У нас у всех есть договора, и мы периодически подписываем такой пункт, что мы не имеем право разглашать информацию из этого договора. И это касается не только актеров, но и другой стороны: продюсеров, режиссеров и так далее… Вот для меня, например, ставка зависит не только от того, нравится мне материал или не очень. Я понимаю, что мне нужно есть, а сейчас ситуация такая, что выбирать особенно не приходится. Прошли времена, когда у нас на прикроватной тумбочке лежало по 12 сценариев, и ты только ночью лежала и выбирала. Сейчас от двух до трех картин в год – это счастье», - призналась Судзиловская.
Актриса рассказала, что актеры не всегда снимаются за деньги:
«У друзей мы часто снимаемся бесплатно», - сказала она.
Ранее режиссер Юрий Грымов в интервью НСН заявил, что не понимает возмущения актеров поступком Никиты Михалкова. По его словам, своими заработками нужно гордиться, а не скрывать их.
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