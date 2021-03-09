«Мне бы такое не понравилось!» Судзиловская ответила Михалкову по поводу заработка

Актриса Олеся Судзиловская призналась телеграм-каналу «Радиоточка НСН», что ей неприятен режиссер Никита Михалков после того, как он обнародовал суточные гонорары актеров Бортич и Деревянко из-за их участия в акциях протеста:

«Однозначно, мне было бы неприятно, если бы он про меня какую-то частную информацию выдал, финансовую характера и не только. У нас у всех есть договора, и мы периодически подписываем такой пункт, что мы не имеем право разглашать информацию из этого договора. И это касается не только актеров, но и другой стороны: продюсеров, режиссеров и так далее… Вот для меня, например, ставка зависит не только от того, нравится мне материал или не очень. Я понимаю, что мне нужно есть, а сейчас ситуация такая, что выбирать особенно не приходится. Прошли времена, когда у нас на прикроватной тумбочке лежало по 12 сценариев, и ты только ночью лежала и выбирала. Сейчас от двух до трех картин в год – это счастье», - призналась Судзиловская.

Актриса рассказала, что актеры не всегда снимаются за деньги:

«У друзей мы часто снимаемся бесплатно», - сказала она.