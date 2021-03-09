Чему они возмутились? Грымов и Михалков по-разному оценили гонорары актеров
Режиссер Юрий Грымов в интервью НСН призвал актеров не стесняться своих заработков.
На днях режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон» озвучил стоимость съемочного дня актеров Александры Бортич, Павла Деревянко и Антона Лапенко. По его словам, Бортич получает 200 тысяч рублей за смену, Деревянко — 300 тысяч, Лапенко около 200-250 тысяч. Актеры эту информацию опровергли.
В новом выпуске «Бесогона» Михалков заявил, что названные артисты обратились к нему в письменной форме, где они выразили свое недовольство озвученной информацией, поскольку она не соответствует действительности.
В интервью НСН режиссер Юрий Грымов сказал, что возмущения актеров не понимает. По его словам, своими заработками нужно гордиться.
«Почему актеры возмутились, что кто-то узнал, сколько они получают? Я считаю, что, наверно, актер должен гордиться, что он получает большой гонорар. Как это делают кумиры многих – голливудские актеры. Они специально публикуют свои гонорары, а иногда и намерено их завышают при публикации, чтобы сказать «ой, какой я богатый человек». Поэтому я не понимаю, почему актеры возмутились, что вышла информация об их доходах», - отметил он.
Режиссер также отметил, что большие гонорары – не преступление, поскольку с них платятся налоги.
«Это же честные деньги. Если, допустим, чиновник украл какие-то деньги – это противозаконно. Но мы же знаем, какую зарплату получает депутат», - добавляет Грымов.
Сам же Никита Михалков в своей программе «Бесогон» в язвительной форме отозвался о пришедших ему письмах. По его словам, он намерено озвучил заработки некоторых актеров, для того, чтобы проверить их гражданскую позицию. Михалков отметил, что передача шла больше часа, а артисты услышали кусок только о себе.
Ранее Александра Бортич и Павел Деревянко сделали заявления в своих социальных сетях перед тем, как в Москве и ряде других городов прошли несанкционированные акции протеста.
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