Чему они возмутились? Грымов и Михалков по-разному оценили гонорары актеров

В новом выпуске «Бесогона» Михалков заявил, что названные артисты обратились к нему в письменной форме, где они выразили свое недовольство озвученной информацией, поскольку она не соответствует действительности.

В интервью НСН режиссер Юрий Грымов сказал, что возмущения актеров не понимает. По его словам, своими заработками нужно гордиться.

«Почему актеры возмутились, что кто-то узнал, сколько они получают? Я считаю, что, наверно, актер должен гордиться, что он получает большой гонорар. Как это делают кумиры многих – голливудские актеры. Они специально публикуют свои гонорары, а иногда и намерено их завышают при публикации, чтобы сказать «ой, какой я богатый человек». Поэтому я не понимаю, почему актеры возмутились, что вышла информация об их доходах», - отметил он.

Режиссер также отметил, что большие гонорары – не преступление, поскольку с них платятся налоги.