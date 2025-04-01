Сценарист нового «Буратино» объяснил, почему главную роль сыграет девочка

«Ее выбрали по многим причинам, но это очень талантливая девочка, она на наших глазах растет, мы с ней много работаем. Я считаю, что она великолепная актриса, у нее огромное будущее, при этом она с самого детства все время работает с нами. Мы каждый раз с ней делаем какие-то блокбастеры, зачем останавливаться? По-моему, это очень хорошая идея. Это не я принимал решение, что она должна прийти, это все-таки продюсерское решение, но я был очень рад, когда узнал, что она в касте», - сказал сценарист.

По его словам, в фильме не будет радикальных изменений по сравнению с советским телефильмом 1975 года «Приключения Буратино».

«По большей части это классическая история, мы ее немного трансформировали, но не радикально. При этом "Буратино" - это цельный фильм, зрители увидят середину, начало и конец, что сегодня редкость. Работа над сценарием шла примерно два года. Мне нравится то, что получилось, поэтому надеюсь, что этот фильм увидит как можно больше людей. Очень надеюсь, что и моим детям это понравится. Я думаю, все, кто работал над фильмом, делали это для своих детей», – заключил собеседник НСН.

При этом Золотарев не стал раскрывать, насколько герои картины и сам Буратино будут обработаны с помощью компьютерной графики.