В США прошли массовые протесты «No Kings» против Трампа
В преддверии промежуточных выборов в США прошли протесты против президента Дональда Трампа, организованные сетью No Kings («Нет королям»), сообщает Fox News.
На опубликованных кадрах запечатлено множество протестующих, идущих с плакатами «свободу прессе», «избиратели против тщеславия», «уберите руки от моего голосования» и другими. Инициатива призвана побудить избирателей к досрочному голосованию на промежуточных выборах 3 ноября. Протестующие обвиняют действующего американского лидера в авторитаризме, чрезмерной концентрации власти и ухудшении уровня жизни населения.
Протесты охватили все 50 штатов. Люди вышли на улицы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и десятках других городов. Многие участники используют предстоящие выборы как инструмент давления на действующую администрацию.
Кроме того, обостряется борьба вокруг избирательного процесса. Администрация Трампа подала в суд на Калифорнию, требуя запретить учет бюллетеней, отправленных по почте лицами, которых федеральные власти подозревают в отсутствии гражданства. Минюст США предупредил местные власти о риске уголовного преследования за обработку таких бюллетеней.
Перед промежуточными выборами в Конгресс лидируют демократы, так что задача Дональда Трампа хотя бы не дать им захватить первенство в Палате представителей или в Сенате. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
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