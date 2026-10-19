В США прошли массовые протесты «No Kings» против Трампа

На опубликованных кадрах запечатлено множество протестующих, идущих с плакатами «свободу прессе», «избиратели против тщеславия», «уберите руки от моего голосования» и другими. Инициатива призвана побудить избирателей к досрочному голосованию на промежуточных выборах 3 ноября. Протестующие обвиняют действующего американского лидера в авторитаризме, чрезмерной концентрации власти и ухудшении уровня жизни населения.

Протесты охватили все 50 штатов. Люди вышли на улицы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и десятках других городов. Многие участники используют предстоящие выборы как инструмент давления на действующую администрацию.

Кроме того, обостряется борьба вокруг избирательного процесса. Администрация Трампа подала в суд на Калифорнию, требуя запретить учет бюллетеней, отправленных по почте лицами, которых федеральные власти подозревают в отсутствии гражданства. Минюст США предупредил местные власти о риске уголовного преследования за обработку таких бюллетеней.

Перед промежуточными выборами в Конгресс лидируют демократы, так что задача Дональда Трампа хотя бы не дать им захватить первенство в Палате представителей или в Сенате. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

