Экс-министр культуры Мединский станет помощником президента
Бывший министр культуры Владимир Мединский остается работать в Кремле в качестве помощника Путина по вопросам культуры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на внутренний источник.
Владимир Мединский занимал должность главы министерства культуры на протяжении 8 лет, c 2012 года. Он родился 18 июля 1970 года, получил образование в МГИМО, принимал участие в создании аналитической компании "Михайлов и партнеры". На протяжении восьми лет был депутатом Госдумы.
По официальной версии партии "Единая Россия", Минкультуры работало недостаточно эффективно последние годы, в частности, не развивало дома культуры в небольших городах и селах, а также неэффективно распределяло государственные средства. Так, вице-спикер Госдумы и руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов отметил провал многих российских фильмов в прокате и поставил под вопрос закономерность выдачи им прокатных удостоверений. Новым министром культуры назначена Ольга Любимова.
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