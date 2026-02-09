Кинокритик заявил, что «пиратский» кинорынок России догоняет официальный прокат
Давид Шнейдеров заявил НСН, что сборы пиратского кинорынка сегодня сравниваются с легальным прокатом, однако Алексей Васясин усомнился в подобной статистике.
Сегодня невозможно точно посчитать сборы фильмов, которые показывают в России в рамках предсеансового обслуживания, но цифры сопоставимы с официальным прокатом, отметил в пресс-центре НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
«Официальных данных нет, но неофициально говорят, что пиратский кинорынок сравнивается с легальным прокатом. Некоторые кинотеатры просто откровенно показывают пиратское кино, некоторые называют фильм другим названием, альтернативным. Показывают российские короткометражки. Просто невозможно учесть все деньги, которые идут мимо налогов и мимо всего. Это чистейшей воды воровство», - сказал он.
В свою очередь глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин усомнился в том, что пиратские показы догоняют официальный прокат.
«Мне кажется, показатели немного завышены. Думаю, пиратский контент – плюс минус 15%», - заявил он.
С 15 января в России в рамках предсеансового обслуживания представили картину «Аватар: Пламя и пепел». При этом СМИ отмечали, что в некоторых кинотеатрах представили некачественную копию фильма.
При этом председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков объяснил «Радиоточке НСН», что Кинотеатры предлагают качественную копию фильма «Аватар 3», однако зрителей не ждет премиальная картинка, поскольку IMAX сегодня не работает с Россией.
