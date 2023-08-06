Стало известно о состоянии Лады Дэнс
6 августа 202303:30
Российская исполнительница Лада Дэнс, попавшая в автоаварию на трассе М-2 «Крым» под Москвой, находится в клиническом госпитале имени Бурденко, сообщает ТАСС со ссылкой на директора артистки Сергея Пудовкина.
Ее состояние — средней тяжести. Певица попала в ДТП, когда ехала с корпоративного выступления домой. Пудовкин отметил, что пока непонятно, кто виноват в происшествии.
Певица находилась в такси, она получила черепно-мозговую травму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru