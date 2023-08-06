Стало известно о состоянии Лады Дэнс

Российская исполнительница Лада Дэнс, попавшая в автоаварию на трассе М-2 «Крым» под Москвой, находится в клиническом госпитале имени Бурденко, сообщает ТАСС со ссылкой на директора артистки Сергея Пудовкина.

112: Певица Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму в ДТП в Подольске

Ее состояние — средней тяжести. Певица попала в ДТП, когда ехала с корпоративного выступления домой. Пудовкин отметил, что пока непонятно, кто виноват в происшествии.

Певица находилась в такси, она получила черепно-мозговую травму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Певица

Горячие новости

Все новости

партнеры