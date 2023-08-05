112: Певица Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму в ДТП в Подольске

Отмечается, что певица находилась в такси, она получила черепно-мозговую травму. Согласно данным, на месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших осматривают медики.

Ранее сообщалось, что три автомобиля столкнулись на трассе в Московской области, пострадали пять человек, в том числе ребенок. По предварительным данным, столкнулись три авто, которые двигались в попутном направлении, сообщает «Радиоточка НСН».

