112: Певица Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму в ДТП в Подольске
Певица Лада Дэнс попала в дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей в Подольске. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Отмечается, что певица находилась в такси, она получила черепно-мозговую травму. Согласно данным, на месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших осматривают медики.
Ранее сообщалось, что три автомобиля столкнулись на трассе в Московской области, пострадали пять человек, в том числе ребенок. По предварительным данным, столкнулись три авто, которые двигались в попутном направлении, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru