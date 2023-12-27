Кадыров предложил участникам вечеринки Ивлеевой «искупить вину» в Чечне

Кадыров обратил внимание, что участвовавшие в вечеринке в клубе «Мутабор» артисты и блогеры начали приносить извинения после отмены контрактов. Он призвал их доказать искренность «не словом, а делом».

Глава региона посоветовал участникам вечеринки приехать в университет спецназа в Гудермесе.

«Нет ничего зазорного в том, чтобы помочь в организации их тренировок, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте», - считает Кадыров.

В эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что столкнувшиеся с осуждением артисты могут стать лучше через работу над собой. По ее мнению, реакция на скандальную вечеринку демонстрирует постепенное выздоровление российского общества, отмечает «Радиоточка НСН».

