Кадыров предложил участникам вечеринки Ивлеевой «искупить вину» в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил участникам «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой «искупить вину» в университете спецназа в Гудермесе. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

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Кадыров обратил внимание, что участвовавшие в вечеринке в клубе «Мутабор» артисты и блогеры начали приносить извинения после отмены контрактов. Он призвал их доказать искренность «не словом, а делом».

Глава региона посоветовал участникам вечеринки приехать в университет спецназа в Гудермесе.

«Нет ничего зазорного в том, чтобы помочь в организации их тренировок, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте», - считает Кадыров.

В эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что столкнувшиеся с осуждением артисты могут стать лучше через работу над собой. По ее мнению, реакция на скандальную вечеринку демонстрирует постепенное выздоровление российского общества, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:БлогерыЧечняРамзан Кадыров

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