Миронов призвал лишить наград и концертов участников «голой вечеринки» Ивлеевой
Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов призвал участников «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой, званий, рекламы и концертов. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.
По мнению парламентария, знаменитости должны понимать всю серьезность произошедшего, осознать то, что они предали народ и страну и что за это придется отвечать. Он также назвал подобные вечеринки «пиром во время чумы».
Миронов добавил, что участникам мероприятия будет полезно пожить так же, как и простые россияне, и прочувствовать на себе «культуру отмены». Он подчеркнул, что действительно талантливые знаменитости найдут обратный путь к успеху.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru