Миронов призвал лишить наград и концертов участников «голой вечеринки» Ивлеевой

По мнению парламентария, знаменитости должны понимать всю серьезность произошедшего, осознать то, что они предали народ и страну и что за это придется отвечать. Он также назвал подобные вечеринки «пиром во время чумы».

Миронов добавил, что участникам мероприятия будет полезно пожить так же, как и простые россияне, и прочувствовать на себе «культуру отмены». Он подчеркнул, что действительно талантливые знаменитости найдут обратный путь к успеху.

Ранее гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман заявил, что не хочет видеть в стенах учреждения Филиппа Киркорова и Ксению Собчак

