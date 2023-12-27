Миронов призвал лишить наград и концертов участников «голой вечеринки» Ивлеевой

Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов призвал участников «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой, званий, рекламы и концертов. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.

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По мнению парламентария, знаменитости должны понимать всю серьезность произошедшего, осознать то, что они предали народ и страну и что за это придется отвечать. Он также назвал подобные вечеринки «пиром во время чумы».

Миронов добавил, что участникам мероприятия будет полезно пожить так же, как и простые россияне, и прочувствовать на себе «культуру отмены». Он подчеркнул, что действительно талантливые знаменитости найдут обратный путь к успеху.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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