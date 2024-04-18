«Спорный сюжет»: Международному признанию игры о бойцах ЧВК помешает политика
Оригинальность геймплея, качество подачи истории и хорошая графика сделают игру «Лучшие в аду» интересной для российских геймеров, на разработку понадобится несколько миллионов долларов, заявил НСН Михаил Пименов.
Прямые связи сюжета игры «Лучшие в аду» с реальными событиями оттолкнут международных пользователей, рассказал в беседе с НСН эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.
Команда разработчиков игр из Владивостока NoName Company объявила о разработке тактического шутера «Лучшие в аду» (Best in Hell). Сюжет взят из одноименного фильма Алексея Нагина. В центре событий – реальные бои в Луганской народной республике. Главными героями станут бойцы «известной ЧВК», которые будут вести бои за город Попасная в ЛНР. На стороне противника будет искусственный интеллект. Пименов предположил, что игра заинтересует геймеров, однако представленные события могут вызвать спорную реакцию аудитории из-за явной политической окраски.
«Ключевые аспекты, которые могут повлиять на успех игры "Лучшие в аду" – оригинальность геймплея, качество подачи истории, графика, а также общее исполнение. Если она сможет предложить уникальный игровой опыт и высокое качество, то имеет все шансы найти свою аудиторию, особенно на локальном рынке, несмотря на сложности с выходом на международных площадках. Они могут возникнут из-за политической подоплёки. Такая игра действительно может стать темой для обсуждения и критики. Если сюжет будет иметь прямые связи с реальными событиями и спорными личностями, есть вероятность политической окраски. Это повлияет на восприятие и реакцию аудитории в зависимости от ее взглядов на представленные события», - сказал он.
Собеседник НСН также заявил, что на подобную разработку потребуется несколько миллионов долларов.
«Искусственный интеллект может значительно изменить игровой процесс, сделать его более непредсказуемым, сложным и разнообразным. ИИ, который эффективно адаптируется к действиям игрока, обеспечит более вовлекающий и вызывающий опыт. Стоимость разработки шутера варьируется в зависимости от многих факторов, таких как размер команды, продолжительность работы, использование собственных или лицензионных технологий и многое другое. Минимум, на который стоит ориентироваться — это несколько миллионов долларов», - пояснил Пименов.
Ранее на VK Play стала доступна игра «Смута». В основе сюжета роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». По словам создателей, они постарались сохранить историческую достоверность. Руководитель проекта Алексей Копцев также отмечал, что главной обучающей составляющей в игре станет Кодекс, передает «Радиоточка НСН».
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