Актеры театра Ермоловой примут участие в создании игры «Война Миров: Сибирь»

Члены труппы Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой примут участие в создании российской компьютерной игры «Война Миров: Сибирь», пишет ТАСС.

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Актеры будут озвучивать персонажей и примут участие в разработке проекта. Их оцифрованные изображения используют для создания персонажей.

Сюжет игры вдохновлен фантастическим романом Герберта Уэллса «Война миров». Главные герои спасаются бегством из столицы Российской империи Петрограда и движутся на восток.

Президент России Владимир Путин 27 марта поручил правительству рассмотреть вопрос о начале производства в стране игровых приставок и консолей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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