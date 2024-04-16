Актеры театра Ермоловой примут участие в создании игры «Война Миров: Сибирь»
Члены труппы Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой примут участие в создании российской компьютерной игры «Война Миров: Сибирь», пишет ТАСС.
Актеры будут озвучивать персонажей и примут участие в разработке проекта. Их оцифрованные изображения используют для создания персонажей.
Сюжет игры вдохновлен фантастическим романом Герберта Уэллса «Война миров». Главные герои спасаются бегством из столицы Российской империи Петрограда и движутся на восток.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru