«Чуйка, крест и кассовый успех!»: Театр Вахтангова рискнул заменить мастеров молодежью

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Театр имени Евгения Вахтангова в новом сезоне сделал ставку на «омоложение». Первой премьерой стала «Утиная охота» в постановке 29-летнего режиссера Аскара Галимова, а главным режиссером театра является 34-летний Анатолий Шульев, которого называют «самым молодым главрежем» Москвы.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин и директор Вахтанговского театра Кирилл Крок оценили плюсы и минусы такой трансформации.

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104-й сезон Театра Вахтангова доверили «открыть» режиссеру, который только в 2024 году выпустился из ГИТИСа. «Утиная охота» (на фото) стала четвёртой работой Аскара Галимова в профессиональном театре и первой – в Вахтанговском театре. Премьера спектакля состоялась в конце сентября и получила хорошую прессу. Ближайшие показы запланированы на 11 и 26 октября.

М.СИНТИН: «Вахтанговский театр решил сделать ставку на молодежь после яркого, может даже самого яркого периода в своей истории, связанного с работой режиссера Римаса Туминаса на посту худрука. Должность главного режиссера не была упразднена, как это зачастую происходит в ряде других "директорских театров". Её занимает самый молодой главреж Москвы - 34-летний Анатолий Шульев, который до этого назначения поставил в театре Маяковского целый ряд удачных спектаклей. В их числе "Бешеные деньги" с участием Светланы Немоляевой и "Старший сын" с Игорем Костолевским в роли отца Сарафанова».

В этом сезоне Шульев планирует выпустить спектакль «Солнце Ландау». Сейчас он работает в соавторстве с драматургами Татьяной Осиной и Мариной Ошариной над пьесой о великом физике.

М.СИНТИН: «Помимо Шульева, в Вахтанговском работает целая россыпь талантливых молодых режиссеров. Один из них, Аскар Галимов, выпустил первую премьеру нового театрального сезона - спектакль по пьесе Александра Вампилова "Утиная охота" с Максимом Сервиновским в роли Зилова. Говорят, что первой талантливого режиссера нашла Народная артистка РСФСР Людмила Максакова».

Это подтвердил НСН и директор театра Кирилл Крок.

К.КРОК: «Мы познакомились с ним в ГИТИСе, где он ставил дипломный спектакль. Многие наши артисты, в том, числе Людмила Максимовна Максакова и главный режиссер Анатолий Шульев сходили и посмотрели эту работу. И, как говорят, чуйкой поняли, что он очень способный, талантливый молодой человек. И решили рискнуть, пригласить его в театр. Честно говоря, я думал, что он откажется, побоится прийти в Вахтанговский театр, начать, что-то делать. Когда мы с ним познакомились, у него была одна театральная работа - в региональном театре и ГИТИСе. Я был уверен, что он откажется от этой работы, потому что это очень большой риск. Провалиться в Вахтанговском театре - это своеобразный крест на всю жизнь. Или уйти из Вахтанговского театра - это тоже крест на всю жизнь. Но к моему глубокому удивлению он согласился».

Сам Аскар Галимов рассказал, что этот спектакль и о его семье. По словам режиссера, «Утиная охота» стала поводом для размышлений об отношениях его родителей и непростых взаимоотношениях с отцом.

К.КРОК: «Мне кажется это успешная работа нашего театра. Если говорить о кассовом успехе, то он очевиден. На все ближайшие показы все билеты проданы. А художественные успехи пускай судят критики, театроведы. Для меня, как директора, в первую очередь, важен кассовый успех».

Следующей вахтанговской премьерой станет «Ионыч» по хрестоматийному рассказу Чехова в постановке ещё одного молодого режиссера Олега Долина. Первые показы пройдут в ноябре.

М.СИНТИН: «Вахтанговский театр по-прежнему вызывает интерес у публики, но молодая режиссура отличается от режиссуры зрелого мастера. Возникает вопрос: как долго придется ждать спектаклей уровня "Войны и мира", "Евгения Онегина" или "Пера Гюнта"? Период молодой режиссуры в Вахтанговском надолго?»

