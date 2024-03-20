Режиссера Римаса Туминаса похоронили в Вильнюсе

Урну с прахом режиссера выставили в центральном здании Академии музыки и театра Литвы Затем ее перенесли в Литовский драматический театр, который Туминас возглавлял с 1995 по 1999 годы.

На прощание с режиссером пришли политики и общественные деятели, включая президента Литвы Гитанаса Науседу. Он отметил вклад Туминаса в развитие национального театрального искусства.

Туминас умер 76 марта в возрасте 72 лет. В 2007-2022 годах он был художественным руководителем московского Театра имени Евгения Вахтангова, напоминает «Радиоточка НСН».

