Создателю «Чебурашки» предложили сделать киновселенную с героем

«Решение абсолютно логичное, вытекающее из тех цифр, которые мы увидели по сборам и по зрительской посещаемости. Далее вопрос в классном, проработанном, умном и фундаментально подготовленном сценарии, хорошей сюжетной линии, уровне съемок. По большому счету, можно создавать вселенную «Чебурашки». Вокруг этого выстраивать дополнительных персонажей и сюжетные линии, направления, локации. То, что фильм при хорошей реализации станет успешным, нет никаких сомнений», - сказал Исаев.

Он отметил, что «Чебурашка» поставил рекорды и обеспечил себе потрясающий уровень узнаваемости как бренда. Исаев указал, что успешности картины не помешали бы и голливудские новинки в прокате.

«Приведу пример «Последнего богатыря». Он работал в условиях конкуренции с Голливудом. В силу своего качества, зрительского интереса, фильм зарабатывал совершенно нормально. Если бы «Чебурашка» выходил вместе с Голливудом, значит он собрал бы не шесть, а два миллиарда. «Холоп» собирал три миллиарда на фоне наличия голливудских картин. Проект уже создал определенный прецедент на рынке, поставил рекорды, обеспечил себе потрясающий уровень узнаваемости как бренда… Голливуд тут не помешает», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Исаев прокомментировал фильм «Вызов», который выйдет 20 апреля. По его мнению, у картины есть все шансы пойти по стопам «Чебурашки» с точки зрения успеха в прокате.