Создателю «Чебурашки» предложили сделать киновселенную с героем
Решение о съемках второй части фильма является логичным, картина поставила рекорды и обеспечила себе потрясающий уровень узнаваемости как бренда, отметил в эфире НСН Роман Исаев.
Вторая часть фильма «Чебурашка» будет иметь большой успех при хорошей реализации картины, заявил член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев в интервью НСН.
Накануне сообщалось, что создатели самого кассового отечественного фильма – «Чебурашки» - готовят продолжение. По словам актера Сергея Гармаша, сыгравшего в первом фильме, работа над второй частью фильма уже идет. Никаких подробностей он не привел, сославшись на нюансы съемочного процесса. Роман Исаев отметил, что не сделать сиквел «Чебурашки» было бы странным решением.
«Решение абсолютно логичное, вытекающее из тех цифр, которые мы увидели по сборам и по зрительской посещаемости. Далее вопрос в классном, проработанном, умном и фундаментально подготовленном сценарии, хорошей сюжетной линии, уровне съемок. По большому счету, можно создавать вселенную «Чебурашки». Вокруг этого выстраивать дополнительных персонажей и сюжетные линии, направления, локации. То, что фильм при хорошей реализации станет успешным, нет никаких сомнений», - сказал Исаев.
Он отметил, что «Чебурашка» поставил рекорды и обеспечил себе потрясающий уровень узнаваемости как бренда. Исаев указал, что успешности картины не помешали бы и голливудские новинки в прокате.
«Приведу пример «Последнего богатыря». Он работал в условиях конкуренции с Голливудом. В силу своего качества, зрительского интереса, фильм зарабатывал совершенно нормально. Если бы «Чебурашка» выходил вместе с Голливудом, значит он собрал бы не шесть, а два миллиарда. «Холоп» собирал три миллиарда на фоне наличия голливудских картин. Проект уже создал определенный прецедент на рынке, поставил рекорды, обеспечил себе потрясающий уровень узнаваемости как бренда… Голливуд тут не помешает», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Исаев прокомментировал фильм «Вызов», который выйдет 20 апреля. По его мнению, у картины есть все шансы пойти по стопам «Чебурашки» с точки зрения успеха в прокате.
«Вилка ожиданий по «Вызову» достаточно большая. Она колеблется от двух миллиардов до цифры в шесть и в семь миллиардов. Это не семейное кино, в отличие от «Чебурашки» на него не пойдут с детьми. С другой стороны, фишка того, что впервые фильм снят в космосе… Весь ресурс Первого канала этот проект прокачает на потрясающем уровне. Событийность этого релиза для российской киноиндустрии – это определенные повышающие коэффициенты, которые могут поднять на «Вызов» более широкую аудиторию. У «Вызова» есть все шансы пойти по стопам «Чебурашки» с точки зрения успеха в прокате», - резюмировал Исаев.
Ранее сообщалось, что кассовые сборы семейной комедии «Чебурашка» в России превысили 6,75 миллиардов рублей. Так, работа режиссера Дмитрия Дьяченко обошла по этому показателю фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона и стала самой кассовой картиной в истории отечественного проката, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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