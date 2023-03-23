«Чебурашка» вышел в кинопрокат в странах Ближнего Востока
23 марта 202300:20
Российская кинолента «Чебурашка» показала высокие рейтинги в странах Ближнего Востока, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на руководителя отдела продаж и дистрибуции ливанской киносети Grand Cinemas Исаака Фахеда.
По его словам, фильм нравится зрителям, многие из которых не подозревают, что фильм российский. Лента в прокате на английском языке с арабскими субтитрами.
Ранее российский кинохит «Чебурашка» вышел в прокат в Эстонии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru