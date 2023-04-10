Создатели «Чебурашки» объявили о съемках второй части фильма
10 апреля 202311:26
Авторы фильма «Чебурашка» работают над второй частью кинокартины, сообщает ТАСС со ссылкой на народного артиста России Сергея Гармаша.
«Неожиданно наш бренд, наш советский мультфильм «Чебурашка» [...] побил абсолютно все рекорды проката. [...] Будет ли продолжение? Будет», - сказал Гармаш.
Он не стал рассказывать подробности создания продолжения «Чебурашки», и не назвал примерную дату премьеры фильма.
Сергей Гармаш посетил Геническ Херсонской области, где прошел показ самого кассового российского фильма.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+6 622 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+6 981 / сут.
- Умер гитарист ABBA Лассе Велландер
- Создатели «Чебурашки» объявили о съемках второй части фильма
- В Госдуме предложили ведомствам вернуться в Twitter
- Дзюба объяснил, почему не пожал руку Семаку
- Пригожин заявил о расслоении между народом и «элитой»
- Пушилин посетил Артемовск
- ФСБ задержала трех иностранцев по делу о перевозке 699 кг кокаина в ЕС
- Костомаров начал выполнять физические упражнения
- СМИ: США шпионили за Зеленским
- Жительница Иркутской области покончила с собой после обмана аферистов
10 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru