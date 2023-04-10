Создатели «Чебурашки» объявили о съемках второй части фильма

Авторы фильма «Чебурашка» работают над второй частью кинокартины, сообщает ТАСС со ссылкой на народного артиста России Сергея Гармаша.

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«Неожиданно наш бренд, наш советский мультфильм «Чебурашка» [...] побил абсолютно все рекорды проката. [...] Будет ли продолжение? Будет», - сказал Гармаш.

Он не стал рассказывать подробности создания продолжения «Чебурашки», и не назвал примерную дату премьеры фильма.

Сергей Гармаш посетил Геническ Херсонской области, где прошел показ самого кассового российского фильма.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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