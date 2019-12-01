Создатели «Аватара»-2 уточнили сроки появления долгожданного трейлера

Создатели сиквела «Аватара» заявили, что в ближайшее время появится мобильная игра по мотивам фильма, получившего всемирное признание и зрительскую любовь. Отмечается, что премьеры трейлера в ближайшее время ждать не стоит. Об этом сказано в официальном микроблоге в Twitter.

В сообщении говорится, что съемочная сессия 2019 года ленты Джеймса Кэмерона завершена. На снимке, опубликованном в официальном аккаунте, запечатлен корабль «Морской дьявол». Он станет флагманским кораблем-носителем целой флотилии морских судов во второй части «Аватара».