Создатели «Аватара»-2 уточнили сроки появления долгожданного трейлера

1 декабря 201919:30

Создатели сиквела «Аватара» заявили, что в ближайшее время появится мобильная игра по мотивам фильма, получившего всемирное признание и зрительскую любовь. Отмечается, что премьеры трейлера в ближайшее время ждать не стоит. Об этом сказано в официальном микроблоге в Twitter.

В сообщении говорится, что съемочная сессия 2019 года ленты Джеймса Кэмерона завершена. На снимке, опубликованном в официальном аккаунте, запечатлен корабль «Морской дьявол». Он станет флагманским кораблем-носителем целой флотилии морских судов во второй части «Аватара».

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Также авторы проекта заверили, что в качестве компенсации за отсутствие трейлера новой части киноленты появится много другого контента по франшизе. В 2020 году выйдет мобильная игра по мотивам «Аватара».

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН рассказал о прод.ссерском таланте Джеймса Кэмерона.

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ФОТО: twitter.com/
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