Долин: «Мстители» уже потопили «Титаник». Посмотрим, что будет с «Аватаром»

Антон Долин: «Очень здорово, что есть такой рейтинг. Очень хорошо, что те вещи, которые обычно известны только узкому кругу киноведов и специалистов теперь благодаря такому рейтингу станут известны всем. И, я напомню, что прошлый сезон (даже не прошлый, а теперешний, поскольку он все еще продолжается) ознаменовался совершенно сенсационной находкой. Фильм, который считался эдаким «Священным Граалем» старого отечественного кино, «Годовщина Революции», дебют Дзиги Вертова, был чудом восстановлен. Он был восстановлен руками специалистов, в частности, руками Николая Изволова, и показан на фестиваля в Амстердаме, а потом и на Московском кинофестивале. Так что, может быть, впереди нас ждут и другие открытия», - заметил Антон Долин в беседе с НСН.

