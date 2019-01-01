Долин: «Мстители» уже потопили «Титаник». Посмотрим, что будет с «Аватаром»
Кинокритик Антон Долин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей сферы культуры.
В Госфильмофонде составили список утраченных кинокартин
Научные сотрудники из Госфильмофонда подготовили список из 557 утраченных фильмов отечественного кинематографа. Рейтинг из 102 самых значимых потерь опубликован на сайте организации. Список составлен при участии 32 киноведов, в него попали художественные, документальные и мультипликационные фильмы.
Антон Долин: «Очень здорово, что есть такой рейтинг. Очень хорошо, что те вещи, которые обычно известны только узкому кругу киноведов и специалистов теперь благодаря такому рейтингу станут известны всем. И, я напомню, что прошлый сезон (даже не прошлый, а теперешний, поскольку он все еще продолжается) ознаменовался совершенно сенсационной находкой. Фильм, который считался эдаким «Священным Граалем» старого отечественного кино, «Годовщина Революции», дебют Дзиги Вертова, был чудом восстановлен. Он был восстановлен руками специалистов, в частности, руками Николая Изволова, и показан на фестиваля в Амстердаме, а потом и на Московском кинофестивале. Так что, может быть, впереди нас ждут и другие открытия», - заметил Антон Долин в беседе с НСН.
«Мстители 4: Финал» удержал лидерство в американском прокате
Экранизация комиксов Marvel «Мстители 4: Финал» удержал лидерство в американском прокате в свои третьи выходные, не позволив новичкам опередить себя. По итогам завершившихся выходных картина собрала в Северной Америке еще 63 миллиона долларов.
Антон Долин: «Удивляться, на самом деле, не приходится. Это второй фильм за всю историю американского и мирового кино, второй по количеству собранных денег, и, насколько я понимаю, по количеству проданных билетов тоже. Собственно, остается ждать, победят «Мстители» «Аватара», или нет. «Титаник» они уже «затопили», так что поглядим», - отметил он в эфире НСН.
Каннский фестиваль испугался конкуренции с последней серией «Игры престолов»
В Каннах волнуются, что люди предпочтут просмотр финального сезона «Игры престолов» Каннскому кинофестивалю. В 2019 году кинофестиваль пройдет во второй декаде мая. Также стоит отметить, что в это время будут показы эпизоды и «Игры престолов». Один из менеджеров по продажам мероприятия заявил, что один из почетных гостей фестиваля даже изменил рейс, чтобы успеть посмотреть новую серию перед отправкой в Канны.
Антон Долин: «Персонально я перед отправкой в Канны успел посмотреть предпоследнюю серию, последнюю надеюсь посмотреть там. На самом деле, на каннском фестивале люди смотрят по 4-5 (иногда даже 6) фильмов в день, поэтому особенной проблемы в том, чтобы потратить еще один час и посмотреть последнюю серию «Игры престолов», я думаю, не будет. Так что мне этот конфликт кажется каким-то придуманным, не настоящим», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
Американцы все чаще называют детей именами персонажей из «Игры престолов»
Родители в США все чаще называют своих новорожденных детей именами персонажей из «Игры престолов». Всего в 2018 году в стране появилось 560 девочек с именем Кхалиси — в «Игре престолов» в переводе с вымышленного дотракийского языка это слово означает «королева». Также среди девочек популярно имя Арья.
Антон Долин: «Мне кажется, те, кто назвал своих дочерей именем Арья, сейчас ликуют. У них – джек-пот после того, что Арья совершила во время битвы с армией зомби. А вот те, кто назвал своих дочерей Дейнерис или Кхалиси, очень переживают после того, как кхалиси сожгла весь город, всю столицу, всю королевскую гавань. Но, мы уже заходим на опасную территорию спойлеров», - сказал Антон Долин НСН.
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