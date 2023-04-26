Соседи Баскова выставили певцу требования

По словам артиста, он не может заниматься на фортепиано, так как, по словам соседей, певец громогласно оповещает нижний и верхний этаж своим голосом. Басков пожаловался, что начал строить загородный дом, в том числе, ради занятий музыкой.

Пока певец не переехал в новое жилье из-за затянувшегося строительства.

Ранее Басков подарил 300 тысяч рублей проигравшим участникам шоу «Конфетка», сообщает «Радиоточка НСН».

