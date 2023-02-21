Басков подарил 300 тысяч рублей проигравшим участникам шоу «Конфетка»

Народный артист РФ Николай Басков, ставший участником четвёртого выпуске шоу «Конфетка», подарил молодым музыкантам из Кирова 300 тысяч рублей. Запись программы доступна на сайте телеканала ТНТ.

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Певец исполнил песню кировчан под названием «Мечта», послде чего пообещал подарить им деньги даже в случае их проигрыша. Один из авторов Виталий Цепелев рассказал, что Басков сдержал своё слово.

«Николай Басков не только шикарный вокалист, но и человек своего слова... Он подарил нам не только 300 тысяч но и бешеную мотивацию и желание развиваться», — заявил он, пообещав разделить подарок с соавтором Владом.

Ранее Басков заявил о создании Российской музыкальной ассоциации, которая объединит выступающих против отмены русской культуры, сообщает НСН.

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ФОТО: соцсети Николая Баскова
ТЕГИ:МузыкаШоу-бизнесКонкурсНаградаНиколай Басков
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