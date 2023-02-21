Басков подарил 300 тысяч рублей проигравшим участникам шоу «Конфетка»

Певец исполнил песню кировчан под названием «Мечта», послде чего пообещал подарить им деньги даже в случае их проигрыша. Один из авторов Виталий Цепелев рассказал, что Басков сдержал своё слово.

«Николай Басков не только шикарный вокалист, но и человек своего слова... Он подарил нам не только 300 тысяч но и бешеную мотивацию и желание развиваться», — заявил он, пообещав разделить подарок с соавтором Владом.

Ранее Басков заявил о создании Российской музыкальной ассоциации, которая объединит выступающих против отмены русской культуры, сообщает НСН.

