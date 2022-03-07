На Украине заочно арестовали Баскова

Украинский суд удовлетворил ходатайство об аресте народного артиста Украины и РФ Николя Баскова. Об этом на своей странице в Facebook заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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По её словам, теперь процессуальный статус певца на территории Украины - подозреваемый в «пропаганде и оправдании» спецоперации ВС РФ.

«Украинский суд пришёл к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте... В самом скором будущем вы будете задержаны правоохранительными органами той страны, границу которой вы пересечёте», - добавила Венедиктова.

Ранее Басков в своём Instagram заявил, что операция России на Украине «полностью соответствует международному праву». После этого Латвия включила российского певца в «чёрный список».

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ФОТО: РИА Новости/Константин Родиков
ТЕГИ:СудУкраинаАрестНиколай Басков
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