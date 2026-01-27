«Тому, что фильм Бекмамбетова возглавил прокат, помогло то, что “Аватар: Пламя и пепел” идет слишком долго, а также дикая снежная буря и морозы в США с человеческими жертвами, людям не до кино. В фильме снимались всего пять человек, и не каждый студент кинематографического вуза способен снять его настолько плохо. Нужно исхитриться, когда занято пять человек, а фильм исключительно разговорный. Бекмамбетов был силен в России, когда он снимал многобюджетные боевики — “Особо опасен”, все “Дозоры” и так далее. Кроме того, Бекмамбетов — блистательный рекламный режиссер. Открыл его лично режиссер Роджер Корман благодаря рекламе банка “Империал”. По словам Бекмамбетова, именно Корман научил его снимать кино. Думаю, “Милосердие” возглавил прокат ненадолго, это история, которая закончится, когда наладится погода», — сказал Шнейдеров.

Шнейдеров также пояснил, что необходимо Бекмамбетову для того, чтобы влюбить в себя западного зрителя.

«Нужно придумать интересную историю, получить большой бюджет и звезд Голливуда первой величины. Это то, чего пока не хватает Бекмамбетову. Но очень радостно, что российский режиссер чего-то добивается в Голливуде, что его фильмы выходят в кинопрокат и что даже в этих условиях он возглавил американские чарты. Это очень хорошо, этим мы должны быть очень довольны. У “Милосердия” неплохие прокатчики в США, а дальше посмотрим», — подытожил он.

Ранее Шнейдеров заявил, что фильм «Сайлент Хилл» 2006 года достойно прошел проверку временем, и продолжение может привлечь зрителей в кинотеатры. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

