Сериал «Комбинация» собрал за выходные миллион просмотров

Сериал «Комбинация», рассказывающий об истории успеха участниц легендарной советской поп-группы, показал лучший старт среди всех оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Wink в 2024 году.

В соцсетях проекта отмечают, что за первый уикенд сериал посмотрели более 1 миллиона зрителей.

Юбки, Прилучный и Кологривый: Сериал «Комбинация» может переплюнуть «Короля и Шута»

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее говорил НСН, что «Комбинация» может затмить успех сериала «Король и Шут», бившего все рекорды в 2023 году. Он указал на более широкую целевую аудиторию, а также звездных актеров Павла Прилучного и Никиту Кологривого, сыгравших продюсеров группы.

Сериал вышел 6 сентября. Участниц группы «Комбинация» Алену Апину и Татьяну Иванову сыграли Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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