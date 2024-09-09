Сериал «Комбинация» собрал за выходные миллион просмотров

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее говорил НСН, что «Комбинация» может затмить успех сериала «Король и Шут», бившего все рекорды в 2023 году. Он указал на более широкую целевую аудиторию, а также звездных актеров Павла Прилучного и Никиту Кологривого, сыгравших продюсеров группы.

Сериал вышел 6 сентября. Участниц группы «Комбинация» Алену Апину и Татьяну Иванову сыграли Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

