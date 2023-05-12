Солист «Би-2» Лева не намерен возвращаться в Россию
12 мая 202301:01
Солист группы «Би-2» Лева сообщил, что не вернется в Россию, сообщает «РЕН ТВ».
«Я не вернусь в Россию», – написал он в соцсетях. Он также позволил себе оскорбительные высказывания в адрес подписчиков и поклонников, которые обратились к нему с поздравлениями с Днем Победы.
Ранее «Би-2» анонсировали выход альбома «Best Of. Часть 1», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru