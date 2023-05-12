Солист «Би-2» Лева не намерен возвращаться в Россию

Солист группы «Би-2» Лева сообщил, что не вернется в Россию, сообщает «РЕН ТВ».

Шура «Би-2»: в эмиграции не страшно

«Я не вернусь в Россию», – написал он в соцсетях. Он также позволил себе оскорбительные высказывания в адрес подписчиков и поклонников, которые обратились к нему с поздравлениями с Днем Победы.

Ранее «Би-2» анонсировали выход альбома «Best Of. Часть 1», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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