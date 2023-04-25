«Би-2» анонсировали выход альбома «Best Of. Часть 1»

Группа «Би-2» готовится выпустить альбом «Best Of. Часть 1». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Летом музыканты представят фанатам выходившие в 2000-2011 годах песни в современном, «мощном и сочном» звучании.

«Для этого альбома мы перезаписали главные хиты "Би-2", используя весь арсенал современных студийных возможностей, которые были попросту недоступны нам во времена записи оригиналов», — отметили участники группы.

Пластинка доступна для предзаказа на сайте «Планета.ру». Альбом завершит краудфандинговую кампанию «Би-2», которые собирали средства на работу «Аллилуйя» и еще три пластинки: музыканты накопили почти 6,5 млн рублей и продлили кампанию до 16 июня.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Новый АльбомМузыкантыРок-музыкаБи-2

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