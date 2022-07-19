«Галкина добавим»: Неформальный «черный список» артистов дополнят осенью

Необходимо ввести официальный список деятелей культуры, которые не могут рассчитывать на поддержку государства из-за своих политических высказываний, заявил глава рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич в пресс-центре НСН.

«Би-2 в этом списке фигурируют, при этом выступают на Суперкубке. С другой стороны, есть Максим Галкин, который записал целую серию видео политического содержания. Речь идет не о его шутках со сцены в Израиле, у него были видео, в которых он, оказывается, как эксперт военный – рассказывал про Бучу, про Малазийский боинг, про другие эпизоды, обвиняя Россию. Его в списках нет, мы что ждем его осенью в России с концертным туром? Чтобы не было этих непониманий, мы в Общественной палате считаем, что должен быть некий документ на уровне Минкультуры, в котором будут указаны артисты, которые не будут получать государственную поддержку, гранты и так далее. По осени это будет рассмотрено и список будет расширен», - отметил он.

У российских организаторов концертов появился стоп-лист, куда входят артисты, выступления которых в России находятся под негласным запретом. В этот список вошли имена 37 запрещенных музыкантов, которые рассылаются по внутренним чатам организаторов. При этом Общественная палата России призывает придать официальный статус этому самому «негласному списку» запрещенных артистов.

В список попали Нойз МС и Оксимирон, группы «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум», «Каста», «Би-2», «Несчастный случай», Little Big, Louna, «Ногу Свело!», «2Маши», певицы Манижа, Монеточка, Земфира и другие.



