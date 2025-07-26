В России вступили в силу изменения в ПДД

В документе сформулированы правила для водителей при появлении автомобилей с проблесковыми маячками определенного цвета.

Если на спецтранспорте установлены проблесковые маячки синего цвета, водитель должен уступить дорогу либо освободить полосу или ряд. Если же автомобиль оборудован спецсигналами синего и красного цветов, необходимо пропустить и сопровождаемые автомобили, перестроившись в соседнюю полосу или ряд.

Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил, что возвращение 50% скидки на оплату административных штрафов в России отвечает социальной справедливости и позволит повысить их собираемость. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

