В России вступили в силу изменения в ПДД
Постановление, утверждающее порядок действий при приближении транспорта со спецсигналами, вступило в силу в России с 26 июля. Об этом сообщила «Парламентская газета».
В документе сформулированы правила для водителей при появлении автомобилей с проблесковыми маячками определенного цвета.
Если на спецтранспорте установлены проблесковые маячки синего цвета, водитель должен уступить дорогу либо освободить полосу или ряд. Если же автомобиль оборудован спецсигналами синего и красного цветов, необходимо пропустить и сопровождаемые автомобили, перестроившись в соседнюю полосу или ряд.
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил, что возвращение 50% скидки на оплату административных штрафов в России отвечает социальной справедливости и позволит повысить их собираемость. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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