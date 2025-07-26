Собянин: Школьники из Москвы победили на Международной олимпиаде по биологии
Школьники Москвы завоевали три медали на Международной олимпиаде по биологии, проходившей на Филиппинах с 20 по 27 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Золотую медаль завоевала Вера Красноперова из школы №57, серебряная награда досталась еще одному ученику этой же школы Захару Дегтеренко, а бронзовую медаль получил Алихан Жангазиев из школы Центра педагогического мастерства.
По словам столичного мэра, в олимпиаде участвовали представители почти 80 стран. Подготовка российской сборной велась на биофаке МГУ, где ребята прослушали лекции и поучаствовали в практических занятиях.
Ранее сборная России завоевала шесть медалей на 66-й Международной математической олимпиаде (IMO) в Саншайн-Косте в Австралии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Клуб «Динамо» одержал первую победу при Карпине
- Угрозу для ядерной безопасности на ЗАЭС после атаки ВСУ назвали крайне высокой
- В Евросоюзе отменят лимит в 100 мл на жидкости в ручной клади
- Лидер группы «Ключевая» заявил, что музыканты в восторге от фестиваля в «Москино»
- Собянин: Школьники из Москвы победили на Международной олимпиаде по биологии
- В России вступили в силу изменения в ПДД
- Мирный житель погиб при атаке украинской армии в Курской области
- «Растянем красное полотно»: RADIO TAPOK готовит перформанс на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
- Лидер группы RADIO TAPOK признался в использовании нейросетей в работе над альбомом
- «Энергетическая подпитка!»: Елена Jaya о концертном дебюте в «Москино»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru