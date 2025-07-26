Собянин: Школьники из Москвы победили на Международной олимпиаде по биологии

Школьники Москвы завоевали три медали на Международной олимпиаде по биологии, проходившей на Филиппинах с 20 по 27 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сборная России завоевала шесть медалей на Международной олимпиаде по математике в Австралии

Золотую медаль завоевала Вера Красноперова из школы №57, серебряная награда досталась еще одному ученику этой же школы Захару Дегтеренко, а бронзовую медаль получил Алихан Жангазиев из школы Центра педагогического мастерства.

По словам столичного мэра, в олимпиаде участвовали представители почти 80 стран. Подготовка российской сборной велась на биофаке МГУ, где ребята прослушали лекции и поучаствовали в практических занятиях.

Ранее сборная России завоевала шесть медалей на 66-й Международной математической олимпиаде (IMO) в Саншайн-Косте в Австралии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
ТЕГИ:БиологияОлимпиадаШкольникиСергей Собянин

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