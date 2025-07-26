Собянин: Школьники из Москвы победили на Международной олимпиаде по биологии

Золотую медаль завоевала Вера Красноперова из школы №57, серебряная награда досталась еще одному ученику этой же школы Захару Дегтеренко, а бронзовую медаль получил Алихан Жангазиев из школы Центра педагогического мастерства.

По словам столичного мэра, в олимпиаде участвовали представители почти 80 стран. Подготовка российской сборной велась на биофаке МГУ, где ребята прослушали лекции и поучаствовали в практических занятиях.

Ранее сборная России завоевала шесть медалей на 66-й Международной математической олимпиаде (IMO) в Саншайн-Косте в Австралии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

